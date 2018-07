Alonso faz elogios e exalta retorno de Raikkonen à F1

"Dou as boas vindas a ele, que é um grande piloto. Raikkonen é um dos pilotos mais talentosos do grid, um campeão mundial, uma pessoa maravilhosa. Então, será um prazer correr ao seu lado", declarou o piloto da Ferrari.

Para Alonso, a experiência de Raikkonen elevará o nível das disputas na categoria. "Não quero compará-lo com ninguém, mas há uma diferença em ter Kimi Raikkonen ao seu lado logo na primeira curva ou um piloto novato. Competir contra um campeão como ele dá uma sensação diferente e mais segurança", ressaltou.

O espanhol comentou ainda a saída do compatriota Jaime Alguersuari da Fórmula 1. O espanhol foi dispensado pela Toro Rosso. "Estou surpreso como todo mundo, porque eles trocaram os dois pilotos de uma vez só. E substituir os dois é como começar tudo de novo", disse Alonso, que também se mostrou surpreso com a saída do alemão Adrian Sutil da Force India.