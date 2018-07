Alonso faz planos para 2012 e pede evolução da Ferrari

"Nós precisamos melhorar. Precisamos elevar nosso nível para o próximo ano e precisamos lutar pelo primeiro lugar do pódio desde a primeira corrida. Esta é a ambição para o ano que vem e este é o objetivo. Nós sabemos que a competição será dura", declarou Alonso, em entrevista nesta quinta-feira, quando se prepara para a disputa do GP de Abu Dabi, cujos treinos começam nesta sexta.

Alonso, inclusive, já fez projeções para a temporada de 2012 da Fórmula 1. "A Red Bull estará novamente muito forte no próximo ano. A McLaren deverá estar muito forte também. Meu palpite é que a Mercedes irá evoluir bastante. Então, precisamos extrair o melhor de nós mesmos durante o inverno (na Europa) e chegar em março com a melhor Ferrari possível", avisou o espanhol.

Apesar das duas corridas restantes para o término desta temporada - depois, ainda haverá a disputa no Brasil, em 27 de novembro -, Alonso não esconde que "é muito mais importante" já começar a trabalhar pensando no ano que vem. Dessa forma, ele espera conseguir a vitória no GP de Abu Dabi, no domingo, mas também pretende fazer avaliações que possam auxiliar na evolução do carro.

"É muito mais importante conseguir aprender coisas para o ano que vem, para ganhar meio décimo no ano que vem, do que terminar em segundo neste campeonato", afirmou Alonso. "Mas, ao mesmo tempo, vejo os mecânicos e os engenheiros realmente se esforçando para me levar ao vice-campeonato, porque sabemos o quão difícil foi este ano. Então, para eles eu vou tentar dar meu máximo."