Alonso faz seguro de polegares por R$ 23 milhões

O bicampeão da Fórmula 1 Fernando Alonso acertou nesta segunda-feira um seguro de vida com um banco que patrocina a Ferrari. O acordo inclui uma apólice no valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 23,5 milhões) para proteger os dedos polegares do piloto em caso de acidente.

"Estar próximo do risco, na minha profissão, me fez compreender que proteção é fundamental", declarou Alonso, que não é o primeiro espanhol a assegurar algum membro do corpo. Seu compatriota Iker Casillas, goleiro do Real Madrid, fez um seguro se suas mãos recentemente.

O piloto aproveitou a entrevista para comentar o seu início de temporada na Ferrari. "Não estava feliz no domingo à noite, em Xangai, mas agora estou tranquilo. Estou satisfeito com este começo de temporada. Estamos na briga pelo título e isso é o que conta mais".

Alonso ainda minimizou possíveis problemas com o motor do seu carro e mostrou confiança no trabalho da Ferrari. "Não estou preocupado. Sei que a equipe está trabalhando duro para resolver esses problemas e estou convencido de que terei um motor confiável e forte, assim como tenho certeza de que teremos grande evolução no carro para o GP da Espanha".