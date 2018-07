Alonso festeja sétima posição e diz que 'tudo foi perfeito' na classificação

Depois de anunciar que disputará as 500 Milhas de Indianápolis, nos Estados Unidos, no próximo dia 28, o espanhol Fernando Alonso surpreendeu neste sábado, elevou o nível de sua McLaren e conquistou a sétima colocação do grid de largada do GP da Espanha de Fórmula 1, disputado no circuito de Montmeló.

Antes de obter essa surpreendente sétima posição, o espanhol não havia sequer passado para o Q2 nas demais classificações deste ano. "Tudo foi perfeito neste sábado, melhor até do que poderíamos imaginar", comemorou. "É uma boa surpresa estar no Q3 e em sétimo".

A boa colocação no grid de largada, na avaliação de Fernando Alonso, foi obtida mesmo com as condições difíceis da pista, o que o deixou ainda mais confiante. "As condições estão complicadas, com um pouco de vento, mas meu carro sempre me deu confiança para poder acelerar 100%".

Fernando Alonso destacou, também, o bom trabalho realizado pelos mecânicos da McLaren e festejou o fato de ter obtido o bom resultado em casa. "Estou feliz pelo time porque eles trabalharam muito. Eles precisaram mudar muita coisa nessas primeiras corridas para que pudéssemos estar agora em sétimo, atrás dos carros que deveríamos estar realmente brigando nas primeiras posições. Acho que este será um bom presente para os caras (da equipe)", acrescentou. "É sempre aqui (na Espanha) onde encontro uma motivação extra".