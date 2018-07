Alonso festeja 'surpresa maravilhosa' por sua vitória no GP da Grã-Bretanha

"Que surpresa maravilhosa. A equipe fez um trabalho incrível e eu dedico esta vitória a todos em Maranello e na pista, cujo trabalho permitiu que eu e Felipe (Massa) guiarmos um carro tão bom. É uma vitória muito especial porque se trata de uma pista lendária, como Silverstone, na frente de uma multidão que é tão entusiasmado com os carros. Além disso, as características da pista não eram realmente adequadas para o nosso carro, mas, claramente, as melhorias que trouxemos para cá ajudaram muito", comemorou Alonso.

O piloto espanhol, porém, admite que está longe de poder brigar pelo título do campeonato, como conseguiu fazer em 2010, quando chegou na última prova da temporada como favorito, mas acabou perdendo para Sebastian Vettel. "Não existem pensamentos de campeonato no momento porque a distância é grande para Sebastian. Precisamos curtir cada final de semana, e não temos tempo para pensar em outra coisa", enfatizou.

O bicampeão mundial ainda ressaltou que a Ferrari irá confiante para o GP da Alemanha, que será no próximo dia 24. "Iremos para a Alemanha com a nossa moral alta e com mais autoconfiança. A Red Bull ainda é o carro mais forte, mas as melhorias que estamos introduzindo estão funcionando. Quando estávamos lutando no início da temporada, nós não desanimamos e, em vez disso, reagimos. Agora temos colhido os frutos", encerrou.