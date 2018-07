Alonso garante estar concentrado na atual temporada

Diante do amplo domínio da Mercedes na atual temporada da Fórmula 1, surgiram especulações de que o espanhol Fernando Alonso já estaria pensando no futuro, provavelmente fora da Ferrari. Mas ele tratou de desmentir os rumores nesta quinta-feira, antes do início da disputa do GP da Alemanha, ao garantir que está totalmente concentrado na sequência do campeonato.

Segundo Alonso, falar do futuro agora "não é uma prioridade". "Estou concentrado em melhorar o carro, em conseguir pontos, em poder reduzir a diferença que nos separa da Red Bull e em superar McLaren e Williams, que vêm muito fortes", afirmou o espanhol da Ferrari.

Ele também foi enfático ao comentar sobre os rumores de que estaria negociando uma eventual saída da Ferrari para a próxima temporada da Fórmula 1. "Não falei com nenhuma equipe, nem nada parecido com isso", avisou Alonso, que ocupa apenas o quarto lugar no campeonato, com 87 pontos - o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, lidera com 165.