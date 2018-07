Alonso já aponta favoritismo da Red Bull para 2013

MADRI - Depois de três títulos seguidos, todos conquistados com o alemão Sebastian Vettel, a Red Bull já parte como favorita na próxima temporada da Fórmula 1. Essa é a opinião do piloto espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, que lutou para ser campeão até a última etapa deste ano, mas acabou ficando com o vice-campeonato.

"A Red Bull voltará a ser favorita no começo da temporada, porque eles terminaram o ano com um domínio bastante forte e as regras foram mais ou menos mantidas", avaliou Alonso, já cobrando evolução da Ferrari. "Precisamos começar melhor. Temos que recuperar essa desvantagem, temos muito trabalho a fazer."

Alonso avalia que, assim como a Red Bull, a McLaren também terminou o ano com um carro melhor do que o da Ferrari. "No final da temporada, estávamos atrás da Lotus e da Force India. Mesmo assim, lutamos pelo título do Mundial até a última corrida. No ano que vem, temos que ser melhores", afirmou o espanhol.

Mesmo com as dificuldades do carro da Ferrari, Alonso fez uma temporada bastante regular, chegando a liderar boa parte do campeonato. Na reta final, porém, Vettel emplacou uma sequência de quatro vitórias e conseguiu ficar com o título - o alemão terminou com 281 pontos, com apenas três de vantagem.

Por tudo isso, Alonso reforçou nesta quarta-feira, durante um evento promocional de um de seus patrocinadores na Espanha, que essa foi a melhor temporada da sua carreira. "Fiquei muito feliz com meu campeonato. Foi um ano perfeito e dificilmente será repetido", avaliou o bicampeão mundial da Fórmula 1.