Alonso já projeta falhas no motor e punições à McLaren no Azerbaijão

Sem esconder o desânimo após o retorno à Fórmula 1, na sequência das 500 Milhas de Indianápolis, Fernando Alonso já prevê mais uma corrida desastrosa para a McLaren no GP do Azerbaijão, no próximo fim de semana. O piloto espanhol projeta novos problemas no motor e eventuais punições à equipe inglesa na corrida de rua da cidade de Baku.

"Não é segredo nenhum que esperamos um fim de semana complicado. Depois de problemas no motor, é provável que enfrentemos penalidades. E a natureza do traçado, estreito e de retas velozes e curvas apertadas, ultrapassar é geralmente difícil aqui", projetou Alonso.

O espanhol vai a Baku novamente com um resultado ruim na bagagem. Na etapa passada, no Canadá, não completou a prova, em razão de problemas no carro. E ainda viu o companheiro de equipe, o belga Stoffel Vandoorne, ficar perto de somar ponto na prova. "Ficamos tão perto de conquistar nosso primeiro ponto no campeonato e ainda sofremos mais um abandono."

Apesar disso, Alonso tenta mostrar otimismo na equipe, após receber críticas pelas críticas e reclamações públicas constantes na Fórmula 1. "Não será impossível fazer ultrapassagens. E vamos continuar lutando, como sempre fazemos", declarou o piloto espanhol.

Será a segunda corrida de Alonso na categoria desde a participação nas 500 Milhas Indianápolis, na Fórmula Indy. Ele ficou de fora do tradicional GP de Mônaco para poder competir nos Estados Unidos, no dia 28 de maio.