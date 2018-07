Alonso lamenta fogo em motor e se mostra conformado com problemas na McLaren Não foi a primeira vez e provavelmente não será a última que Fernando Alonso enfrentou problemas em sua McLaren nesta temporada. Tanto que o piloto espanhol se mostra conformado com as seguidas falhas no motor Honda. Nesta sexta-feira, ele negou qualquer frustração com o fogo que atingiu a unidade de potência e abreviou seu segundo treino livre do GP do Brasil de Fórmula 1.