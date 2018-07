Alonso mantém cautela e evita previsões sobre domingo

"É difícil dizer como estamos em comparação aos demais pilotos, porque hoje focamos somente em nós mesmos", comentou o espanhol, após testar as atualizações promovidas nos carros da Ferrari nesta sexta. "Testamos algumas ideias na configuração do carro e também nos pneus".

Alonso acredita que o cenário do GP da Coreia do Sul só ficará claro no treino classificatório de sábado. "Temos que esperar até amanhã para termos uma noção mais precisa de como ficará a situação", afirmou o piloto da Ferrari.

Na Coreia do Sul, o espanhol tenta manter a liderança do campeonato, cada vez mais ameaçada por Vettel, vencedor das últimas duas etapas. Por conta das vitórias, o alemão conseguiu reduzir uma diferença de 37 pontos para apenas 4, colocando pressão sobre Alonso.