Alonso mantém otimismo e prevê levar título no Brasil

Alonso disse que chegará "com todas as chances do mundo" ao circuito de Interlagos, depois da corrida deste domingo, no novo circuito de Austin, nos Estados Unidos, na qual ele terminou em terceiro lugar - a vitória foi do inglês Lewis Hamilton (McLaren), enquanto ficou em segundo. Agora, o espanhol da Ferrari tem 260 pontos, contra 273 do alemão.

"Creio que perder três pontos para Sebastian neste fim de semana, em que íamos devagar e eles praticamente voavam, é algo positivo. A diferença não cresceu muito", afirmou Alonso. "Vamos pensar em todas as possibilidades. Podemos ganhar ou perder, mas não vamos desistir até a bandeira quadriculada balançar", prometeu o bicampeão mundial.

Alonso fez questão de lembrar ainda que a Red Bull teve problemas no GP dos Estados Unidos, neste domingo, em Austin. Com problemas no carro, o australiano Mark Webber não chegou a completar a prova. Segundo o piloto da Ferrari, isso é sinal de problemas para a sua rival neste fim de temporada da Fórmula 1, o que pode ajudá-lo no Brasil.