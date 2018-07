Alonso minimiza 1.º treino ruim e celebra 'informações' coletadas

KUALA LUMPUR - O espanhol Fernando Alonso viveu duas realidades diferentes nos treinos desta sexta-feira para o GP da Malásia de Fórmula 1, que acontecerá neste domingo. Na primeira sessão, o piloto da Ferrari esteve muito abaixo do esperado e conseguiu apenas o 15.º tempo, com 1min39s980. Na parte da tarde, no entanto, ele se recuperou e foi o sexto, com 1min38s891.

"Nesta manhã fizemos muito trabalho para comparar diferentes configurações aerodinâmicas, o que foi como montar um quebra-cabeças, tentando achar a melhor combinação. À tarde, nós voltamos para o trabalho usual de sexta-feira, com os pneus, correndo com vários níveis diferentes de combustível", explicou o espanhol, apontando que a queda de produção pela manhã já era esperada.

Alonso comemorou o trabalho feito com os pneus e apontou que todos eles se comportaram bem nas condições adversas do Circuito de Sepang, onde o forte calor os desgasta de maneiras excessiva. "Eu diria que nestas condições, tanto os pneus médios quanto os duros pareceram se comportar bem, tanto em termos de performance quanto na degradação ao longo da prova", avaliou.

O espanhol ainda celebrou as informações coletadas ao longo do dia e disse que espera que elas ajudem a conseguir um resultado melhor do que na primeira etapa do ano, quando foi o quinto colocado no GP da Austrália. "Conseguimos coletar muitas informações, que vão fazer com que estejamos prontos para o restante do final de semana", garantiu Alonso.