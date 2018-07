Alonso minimiza disputa com Raikkonen em Interlagos

O público que compareceu a Interlagos e os telespectadores foram brindados com um duelo esperado por toda a temporada no GP do Brasil deste domingo: Fernando Alonso x Kimi Raikkonen, uma briga de dois cachorros grandes da Ferrari, com títulos mundiais da Fórmula 1 no currículo.

Alonso largou em oitavo, foi ultrapassado por Kevin Magnussen e herdou a posição de Valtteri Bottas. No desenrolar da corrida, acabou disputando posição com Raikkonen, que ganhou terreno por ter sido o único a adotar a estratégia de duas paradas.

O espanhol não quis culpar Raikkonen, que resistiu por várias voltas no duelo pela sexta posição, por não ter tido tempo para brigar com Sebastian Vettel pelo quinto lugar. "Não acho que uma coisa esteja relacionada à outra. Sebastian foi mais veloz do que nós em toda a corrida, especialmente na segunda metade e, no final, tivemos de economizar gasolina. Eu e Kimi tivemos que economizar, jogamos com isso enquanto tentávamos lutar e quase batemos. Acho que o sexto lugar foi bem justo."

Raikkonen, costumeiramente carrancudo e lacônico, mostrava um semblante ligeiramente mais risonho na zona mista de imprensa. "Este fim de semana foi positivo para mim, eu me senti bem no carro. Nas voltas finais lutei com Button por algumas voltas. Quando Fernando se aproximou, o desgaste dos pneus impediu que eu pudesse segurá-lo".