Alonso minimiza resultados e prevê treino imprevisível

NOVA DÉLHI - O domínio contundente da Red Bull nos primeiros treinos livres do GP da Índia, nesta sexta-feira, não assustou Fernando Alonso. Para o piloto da Ferrari, a situação em Nova Délhi ainda está em aberto por causa da situação do traçado, mais sujo que o das demais etapas.

"Hoje a pista ainda estava muito suja, o que é normal em pistas que raramente são utilizadas. Mas as condições do traçado mudam rapidamente volta a volta e faz com que não saibamos qual será a hierarquia do pitlane", comentou o espanhol. "Amanhã, quando houver maior aderência, será mais divertido".

Terceiro mais rápido do dia, Alonso espera surpreender na classificação deste sábado. "Temos que estudar os dados detalhadamente para tomar as decisões corretas no restante do fim de semana", disse o espanhol, que não prevê problemas com os pneus na Índia. "Sobre o desempenho dos pneus, não há muito o que dizer: pelo que vimos hoje, podemos esperar que este seja um problema a menos para considerarmos", avaliou.