Alonso mira vitória nas 500 Milhas de Indianápolis e sonha com 'tríplice coroa'

Em sua primeira visita aos Estados Unidos visando sua preparação para as 500 Milhas de Indianápolis, o espanhol Fernando Alonso afirmou que sonha com a conquista da "tríplice coroa" em sua carreira de piloto. E, para tanto, teria que vencer a tradicional prova da Fórmula Indy, no dia 28 de maio.

"Meu objetivo pessoal é esta tríplice coroa. Quero crescer como piloto, ser o piloto mais completo. Para isso, preciso ganhar as melhores corridas do mundo, as mais prestigiadas. Já ganhei título na Fórmula 1 e quero fazer o mesmo nas 500 Milhas e nas 24 horas de Le Mans", declarou Alonso, na cidade norte-americana de Birmingham, que receberá uma das etapas da Indy, neste domingo.

O espanhol, contudo, fez questão de destacar que não pretende disputar a temporada da Indy no futuro. "Encaro essa corrida como meu único objetivo na Indy. Espero ser competitivo e vencê-la algum dia. Não planejo competir na Indy no futuro", declarou o atual piloto da McLaren na Fórmula 1.

Alonso admitiu que ainda não está pronto para encarar as 500 Milhas e terá que acelerar seu preparo nas próximas semanas. "Sei que, se a corrida fosse amanhã, eu não estaria preparado. Vou passo a passo, dia a dia. Quero chegar ao dia 28 de maio o mais preparado possível", declarou o espanhol, em entrevista coletiva.