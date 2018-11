Alonso prevê prova final 'muito emocionante' e futuro feliz fora da F-1

Prestes a correr na Fórmula 1 pela última vez, o espanhol Fernando Alonso disse estar ansioso pela sua despedida na principal categoria do automobilismo mundial, que será neste domingo, em Abu Dabi, e prevê um futuro feliz, diferente dos últimos anos frustrantes na McLaren.

"Abu Dabi certamente será uma corrida muito emocionante para mim, já que será o fim de longos e felizes 17 anos na Fórmula 1. Chegou a hora de seguir em frente, mas estou ansioso para terminar a temporada", disse.

Desde que anunciou o fim de seu ciclo na Fórmula 1, em agosto, começaram as especulações sobre o futuro do bicampeão, algo que o espanhol de 37 não quer revelar. Certo é que Alonso vai completar a temporada do Mundial de Endurance com a Toyota, com mais três corridas para acontecer (Sebring, Spa e as 24 Horas de Le Mans) e correrá de novo nas 500 milhas de Indianápolis, em 2019.

"Há coisas muito interessantes pela frente e estou entusiasmado com o que o futuro trará. Por enquanto, não descarto nada", limitou-se a dizer o piloto sobre seus planos. "Também estou satisfeito que meu relacionamento com a McLaren continue com a Indy 500 e haverá novos desafios juntos", emendou.

A última etapa desta temporada da Fórmula 1 será disputada no domingo, em Abu Dabi. Enquanto Lewis Hamilton sagrou-se pentacampeão de maneira antecipada, Alonso diz que aproveita os últimos instantes antes da corrida que encerra seu passagem pela categoria.

"Estou totalmente focado neste fim de semana em Abu Dabi e aproveitando todos os dias, no carro, com a equipe e com meus amigos e familiares. Abu Dabi é um circuito difícil, mas não temos nada a perder", enfatizou.