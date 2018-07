Alonso promete força total em busca da pole na Hungria Pressionado na briga pelo título, o espanhol Fernando Alonso admitiu nesta sexta-feira que pode "sacrificar" o ritmo de corrida no início do GP da Hungria em nome de uma boa colocação no grid de largada. O piloto considera contar com uma estratégia mais arriscada que o permita dar o máximo no treino classificatório para garantir a pole position.