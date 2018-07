Alonso quer vitória para evitar recesso 'estressante' A Fórmula 1 supera a metade da temporada neste fim de semana, com a disputa do GP da Hungria. E, preocupado com a desvantagem para o líder Sebastian Vettel, Fernando Alonso admite que esta é a chance para encostar no rival antes do recesso de quase um mês que vai preceder a metade final do campeonato.