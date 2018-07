Alonso recebe punição e vai largar da última fila no seu 250º GP O espanhol Fernando Alonso comemora neste fim de semana a marca de 250 GPs disputados, mas não deverá ter outros motivos para celebrar. Afinal, além das dificuldades naturais enfrentadas pela falta de competitividade do carro da McLaren na atual temporada da Fórmula 1, ele foi punido com a perda de 35 posições no grid de largada do GP da Rússia, o que deverá levá-lo a largar da última fila na prova de domingo no Autódromo de Sochi.