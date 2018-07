Alonso reclama de falta de competitividade de seu carro Ainda vice-líder do Mundial de Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso foi apenas o quarto colocado no GP da Alemanha deste domingo e viu sua distância para o líder Sebastian Vettel, que venceu a prova, aumentar. O desempenho não agradou o piloto da Ferrari, que reclamou da falta de competitividade do seu carro.