Alonso reitera confiança em título: 'Situação não mudou'

"Nada mudou em apenas uma corrida", afirmou o piloto, ao minimizar a quarta vitória consecutiva do rival alemão. "Há ainda 75 pontos a serem disputados e estamos apenas 13 atrás deles", comentou, se referindo aos 25 pontos dados ao vencedor das corridas na F1 - ainda faltam três etapas para o fim do calendário.

Apesar da confiança, Alonso admitiu que a Ferrari ainda está um passo atrás da Red Bull nesta reta final do campeonato. "Sabemos que precisamos melhorar. Não estamos rápidos o suficiente, principalmente nos treinos de sábado. Mas podemos nos recuperar em Abu Dabhi e nos Estados Unidos".

O espanhol espera aproveitar qualquer chance para desbancar a Red Bull nas etapas finais da temporada. "Como aconteceu com Mark [Webber] hoje, quando teve problemas com o KERS [sistema de recuperação de energia], também pode acontecer com Sebastian. Estou otimista", afirmou.