Alonso rejeita rumores sobre saída para Mercedes e se garante na McLaren

Cotado para substituir Nico Rosberg na Mercedes, o piloto Fernando Alonso rejeitou nesta terça-feira os rumores sobre uma possível saída da McLaren para reforçar os atuais tricampeões do Mundial de Construtores da Fórmula 1. O espanhol garantiu que vai permanecer na McLaren para a disputa da temporada 2017.

"Eu acredito neste projeto. Estou comprometido e quero ser campeão mundial pela McLaren. Este é o meu único objetivo", disse o bicampeão da F-1, em evento oficial da McLaren, em sua fábrica, em Woking, na Inglaterra.

Alonso se tornou um dos principais alvos de rumores sobre transferência neste fim de ano desde que Nico Rosberg surpreendeu o mundo do automobilismo ao anunciar sua aposentadoria no início do mês, apenas cinco dias depois de se sagrar campeão da F-1. Além do espanhol, são cotados o finlandês Valtteri Bottas e o alemão Pascal Wehrlein para a vaga de Rosberg.

O bicampeão vem sendo citado por conta de sua insatisfação com o rendimento do motor Honda nos últimos anos. Desde que voltou à McLaren, em 2015, o piloto sofre com o fraco desempenho do carro. Neste ano, a performance evoluiu, conseguindo o quinto lugar por duas vezes, nos GPs de Mônaco e Estados Unidos.