Alonso revela predileção pelo GP do Brasil: 'Amo esse lugar'

Às vésperas do GP do Brasil de Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso declarou seu amor pelo Autódromo de Interlagos. O piloto da McLaren se diz encantado com o apoio do público e com a "fluidez" proporcionada pelo desenho do traçado de São Paulo, que receberá a corrida do próximo domingo.

"Acho que todo piloto adora correr em Interlagos. Obviamente é um lugar especial e todos vimos na última corrida [no México] como é importante ter arquibancadas cheia de torcedores. E o Brasil não é diferente", diz, referindo-se ao bom público presente na etapa mexicana.

Alonso também se diz empolgada para voltar ao circuito brasileiro em razão das características do traçado. "Para um circuito tão pequeno, a pista tem um ótimo fluxo. Logo depois da largada, você tem aquela sequência de 'esses' e desemboca naturalmente na reta. Há uma série de ganchos e nenhuma das curvas parece interromper o fluxo. No final da volta você já está pronto novamente para atacar. Eu amo esse lugar", afirma o espanhol.

Apesar da motivação para correr em São Paulo, Alonso nunca venceu em Interlagos. Seu melhor resultado é o segundo lugar. Mas ele guarda uma ótima memória da cidade. Foi no GP do Brasil de 2006 que ele confirmou seu bicampeonato. "A atmosfera e a intensidade são sempre incríveis", diz.

Longe de fazer uma temporada empolgante na McLaren, o piloto da Espanha projeta um bom rendimento nos treinos, a partir de sexta-feira, para tentar surpreender no domingo. "Nosso maior objetivo é tirar o máximo das sessões livres e do classificatório para nos dar uma chance melhor na corrida."