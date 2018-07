Alonso se conforma com terceiro lugar na 'pior pista' Fernando Alonso fez o que considerava a seu alcance no Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, disputado neste domingo, em Suzuka. O espanhol largou em terceiro com sua Ferrari, atrás das duas Red Bull, e assim terminou a prova. Foi alcançado por Sebastian Vettel na vice-liderança do Mundial de Pilotos -, embora leve vantagem no critério de desempate por ter vencido uma corrida a mais (quatro a três) -, mas manteve-se perto do primeiro colocado, Mark Webber, 14 pontos à frente, faltando três etapas para o fim da temporada.