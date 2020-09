Alonso se diz ansioso por volta à Fórmula 1 e planeja correr até na Stock Car com Rubinho

O piloto espanhol Fernando Alonso garantiu nesta quinta-feira que não vai parar de correr tão cedo. Aos 39 anos e prestes a voltar à Fórmula 1 no ano que vem pela Renault, o bicampeão mundial acaba de lançar uma série documental sobre a sua vida e descarta a vontade de parar. Após se aventurar na Fórmula Indy, no Endurance e no Rally Dakar, até a Stock Car está nos planos.

Alonso concedeu uma entrevista coletiva virtual nesta quinta-feira para promover a série Fernando, que vai estrear nesta sexta-feira na plataforma de streaming Amazon Prime Video. Os cinco episódios retratam o período vivido pelo piloto após se despedir da Fórmula 1, em 2018, e a rotina de preparação para competir em categorias tão diferentes movido pelo propósito de experimentar novas sensações e de se manter ativo no automobilismo. Há bastidores da convivência do piloto com a família, amigos e do gosto por manter a forma jogando tênis, padel, futebol e em trajetos de bicicleta.

Apesar de vencer em Le Mans e da frustração de ainda não ter vencido as 500 Milhas de Indianápolis, Alonso sentiu falta de estar na Fórmula 1 e voltará no próximo ano. "Se eu ficasse mais um tempo fora, seriam três anos longe da Fórmula 1. Seria muito. Descobri (nesses anos) algo que não sabia sobre mim: preciso ter um volante nas minhas mãos. A Fórmula 1 pode não ser a categoria mais interessante, mas é muito prazerosa", disse.

O espanhol deixou a F-1 em 2018 após correr pela McLaren e não conseguir ser competitivo devido às limitações do carro. Por isso, traçou o objetivo de ganhar a Tríplice Coroa do Automobilismo, uma espécie de consagração informal para quem tem no currículo vitórias no GP de Mônaco de Fórmula 1, nas 24 Horas de Le Mans e nas 500 Milhas de Indianápolis. De todas essas, somente Indianápolis escapou de Alonso. Em toda a história somente o inglês Graham Hill conseguiu ganhar as três provas.

Por enquanto, o plano de tentar novamente a vitória em Indianápolis está descartado. "Não tenho uma ideia clara agora. Estou totalmente focado na Fórmula 1. Não sei como será daqui alguns anos. Posso ter vontade de tentar de novo a Indy ou quem sabe me arriscar de novo no Rally Dakar. Está muito aberto. Mas é certo que vou continuar correndo, qualquer coisa que aconteça", afirmou.

E o espírito competidor de Alonso o aproxima até do automobilismo brasileiro. Amigo de Rubens Barrichello desde os tempos de Fórmula 1, o espanhol tem recebido convites frequentes para disputar a Stock Car. "É um campeonato que está crescendo e estou sempre em contato com o Rubinho. Ele sempre me manda fotos e vídeos dos carros e me chama para testar", disse. "Sei que é um campeonato bem popular no Brasil e interessante. Quem sabe? Não para disputar o campeonato todo, mas correr algumas provas é interssante", comentou.

Alonso garantiu os dois títulos mundiais de Fórmula 1 (2005 e 2006) com corridas em Interlagos e disse que agora, perto de completar 40 anos, se sente mais à vontade para falar da própria vida. Até mesmo por isso ele decidiu aceitar o convite da Amazon para mostrar um pouco da intimidade, inclusive a rotina dentro de casa, a prática de esportes como ciclismo e os jantares com amigos e familiares na Espanha.

"Quando se tem 24 anos e é campeão do mundo, você não está preparado para as coisas que a fama te traz. Isso gera a tendência de você se fechar a ter medo de se mostrar ao público. Agora (com a série) os fãs vão me conhecer de outro modo, não só como esportista, mas como uma pessoa normal, que tem medo, alegrias e decepções", explicou.

A carreira de Alonso na Fórmula 1 teve passagens pela Minardi, Renault (onde foi bicampeão), McLaren e Ferrari. O espanhol ainda acumulou três vice-campeonatos (2010, 2012 e 2013). Nos últimos anos ele acumulou três participações nas 500 Milhas de Indianápolis, duas provas nas 24 de Daytona, uma temporada do Mundial de Endurance e uma edição do Rally Dakar.