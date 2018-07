Alonso se diz motivado com quarto pódio seguido no ano

"Conseguimos mais um pódio, o quarto em seguida. Fomos competitivos em quatro pistas, com diferentes características e correndo em condições climáticas que não favorecem nosso carro. O mês de julho foi ótimo para nós. Agora podemos lutar por vitórias. Isso me dá confiança para o resto da temporada", declarou o piloto da Ferrari.

Para Alonso, os últimos resultados confirmam o crescimento da equipe italiana na temporada, repetindo a evolução da McLaren. "Melhoramos bastante o nosso carro e nos recuperamos em relação às equipes mais rápidas. Já podemos brigar por vitórias", projetou o espanhol, vencedor do GP da Inglaterra, no início do mês.

Apesar da empolgação, Alonso segue distante do líder do campeonato, o alemão Sebastian Vettel. O espanhol é o quarto colocado da temporada, 89 pontos atrás do rival da Red Bull.