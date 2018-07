Alonso será o primeiro a testar a nova McLaren em fevereiro

Contratado sob a esperança de levar a McLaren novamente aos tempos de glória, Fernando Alonso será o primeiro piloto a guiar o MP4/30, carro da equipe para a temporada 2015 da Fórmula 1, no início dos testes coletivos, marcados para o período entre 1º e 4 de fevereiro, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha.

Em seu perfil no Twitter, rede de microblogs na internet, a McLaren detalhou a programação para a primeira semana de testes da Fórmula 1. E a equipe explicou que Alonso pilotará a McLaren em Jerez em 1º e 3 de fevereiro, com o inglês Jenson Button assumindo o carro nos dias 2 e 4.

Nesta temporada, a McLaren retoma a sua parceria de sucesso com a Honda, que volta a fornecer os motores para a equipe. E o seu novo carro está previsto para ser apresentado em 29 de janeiro.

Alonso teve uma rápida e turbulenta passagem pela McLaren em 2007, quando se desentendeu com dirigentes e o inglês Lewis Hamilton, então seu companheiro de equipe, terminando o campeonato na terceira colocação, o que frustrou a sua tentativa de faturar o tricampeonato mundial. Desde então, aliás, o espanhol segue em busca dessa terceira conquista.

Agora Alonso voltou para a McLaren, que teve desempenho decepcionante em 2014, terminando o Mundial de Construtores na quinta colocação, e terá a missão de ser o primeiro a guiar o MP4/30. Depois será a vez de Button, que disputará a sexta temporada seguida pela McLaren.

Após os testes em Jerez, a Fórmula 1 terá mais dois períodos de treinos na sua pré-temporada, ambas em Barcelona, também na Espanha. A primeira delas será entre 19 e 22 de fevereiro. Depois, as equipes vão treinar entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março. A temporada 2015 será aberta em 15 de março com a disputa do GP da Austrália em 15 de março, no circuito de Melbourne.