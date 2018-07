Alonso supera Mercedes no 1º treino livre em Cingapura

Depois da decepção da Ferrari no GP de Monza, Alonso deu novo fôlego à equipe nesta sexta ao marcar o tempo 1min49s956, à frente do 1min49s178 de Hamilton. O piloto espanhol tenta resgatar o moral do time italiano após não completar a corrida passada por conta de problemas mecânicos, diante da torcida local. O finlandês Kimi Raikkonen também deu boa contribuição à equipe ao marcar o sétimo tempo da sessão (1min50s783).

Hamilton e Rosberg, os dois protagonistas do campeonato, fizeram bom duelo no primeiro treino, com vantagem para o primeiro. O alemão, líder do Mundial de Pilotos, completou sua melhor volta no circuito de rua de Marina Bay em 1min49s205.

Sebastian Vettel foi o quarto mais rápido (1min49s874), superando o companheiro de Red Bull, o australiano Daniel Ricciardo (1min50s122), quinto mais veloz da sessão. O alemão estreou um assoalho novo, mas acabou enfrentando um pequeno problema no motor logo após completar sua última volta no treino.

O francês Jean-Eric Vergne (1min50s539), da Toro Rosso, Raikkonen, o inglês Jenson Button (1min50s922), o russo Daniil Kvyat (1min50s990) e o mexicano Sergio Perez (1min51s131) completaram o Top 10 do treino.

O brasileiro Felipe Massa esteve entre os dez mais rápidos durante a maior parte do treino. No entanto, caiu de rendimento na segunda parte e terminou a sessão apenas em 13º, com o tempo de 1min51s953. O finlandês Valtteri Bottas, companheiro de Massa na Williams, foi um pouco mais lento, com 1min52s146, no 15º posto.

A primeira sessão nas ruas de Cingapura teve poucos e leves incidentes. Os dois pilotos da Lotus rodaram na pista, o venezuelano Pastor Maldonado e o francês Romain Grosjean, sem maiores danos aos seus carros. O japonês Kamui Kobayashi, da Caterham, também escapou da pista, sem maiores consequências.

A segunda sessão livre de Cingapura será disputada ainda nesta sexta-feira, a partir das 10h30 (horário de Brasília).