Alonso surpreende e vence na Malásia; Bruno Senna é 6º

KUALA LUMPUR - A imprevisibilidade provocada pela forte chuva que atingiu o Circuito Internacional de Sepang ajudou a Ferrari a minimizar a crise enfrentada no começo da temporada 2012 da Fórmula 1 ao obter um surpreendente triunfo. Neste domingo, o espanhol Fernando Alonso venceu o GP da Malásia, a segunda prova deste campeonato, e assumiu a liderança do Mundial de Pilotos, com 35 pontos.

Para isso, o espanhol contou com o seu talento, a estratégia correta adotada pela Ferrari e os problemas da favorita McLaren para vencer. Afinal, Alonso assumiu a liderança durante a parada dos boxes, ultrapassando o inglês Lewis Hamilton, e resistiu bem à pressão do mexicano Sergio Pérez, da Sauber, para vencer.

O pódio, aliás, foi completado pelos dois pilotos. Pérez terminou a corrida em segundo lugar, o que levou Peter Sauber, chefe da escuderia, a chorar nos boxes da sua equipe. Já Hamilton, que faturou a sua segunda pole position na temporada no sábado, voltou a concluir uma prova na terceira colocação, como já havia acontecido no GP da Austrália.

O talento e a estratégia da Ferrari ajudaram Alonso a vencer e a minimizar a crise na Ferrari, mas Felipe Massa deverá continuar sob pressão. O brasileiro sofreu com problemas de velocidade nas retas e com o equilíbrio do carro e terminou a prova apenas em 15º lugar.

Já Bruno Senna, da Williams, tem muito a comemorar. O piloto brasileiro teve postura agressiva na corrida, fez várias ultrapassagens, e terminou o GP da Malásia na sexta colocação, o melhor desempenho da sua carreira na Fórmula 1.

Com o resultado deste domingo, Alonso assumiu a liderança do Mundial de Pilotos, com 35 pontos, cinco a mais do que Hamilton e dez à frente de Button. Já Bruno Senna ocupa o oitavo lugar, com oito pontos. O Mundial de Construtores é liderado pela McLaren, com 55 pontos, seguida pela Red Bull, com 42.

A CORRIDA - A prova na Malásia chegou a ser interrompida na sexta volta por conta da forte chuva que atingiu o Circuito Internacional de Sepang. Naquele momento, o inglês Lewis Hamilton, que faturou a pole position no sábado, liderava a corrida, seguido pelo compatriota e companheiro de equipe Button. Pérez ocupava o terceiro lugar, fruto da boa estratégia adotada, já que colocou pneus para chuva logo na segunda volta.

Esta foi a segunda vez que o GP da Malásia foi interrompido pela chuva nos últimos quatro anos. Em 2009, porém, a corrida não foi retomada por conta da falta de luz natural. Dessa vez, porém, a prova foi retomada após quase uma hora de paralisação por causa da falta de condições de segurança.

A relargada foi feita com os carros atrás do safety car, na 14ª volta. Logo Hamilton foi para os boxes, assim como Alonso. A McLaren, porém, perdeu tempo na troca de pneus e o espanhol assumiu a liderança do GP da Malásia, seguido por Perez.

Outros favoritos também sofreram com a imprevisibilidade neste domingo em Sepang. Vencedor do GP da Austrália, Button tocou o indiano Narain Karthikeyan, da Hispania, perdeu muitas posições e ficou fora da zona de pontuação. O alemão Sebastian Vettel, da Red Bull também bateu no indiano da Hispania, teve problemas nos boxes e não pontuou neste domingo.

O GP da Malásia foi decidido apenas nas voltas finais. Com rendimento melhor, Pérez se aproximou de Alonso e passou a ameaçar o piloto da Ferrari. Antes da tentativa de ultrapassar o rival, porém, o mexicano errou, saiu da pista e permitiu que Alonso voltasse a ter vantagem confortável para vencer o GP da Malásia de Fórmula 1.

A terceira etapa do campeonato será disputada no dia 15 de abril, com a realização do China, em Xangai.

Confira a classificação final do GP da Malásia de Fórmula 1:

GP da Malásia - classificação final:

1º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 56 voltas

2º Sergio Pérez (MEX/Sauber), a 2s2

3º Lewis Hamilton (ING/McLaren), a 14s5

4º Mark Webber (AUS/Red Bull), a 17s6

5º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), a 29s4

6º Bruno Senna (BRA/Williams), a 37s6

7º Paul di Resta (ESC/Force India), a 44s4

8º Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso), a 46s9

9º Nico Hulkenberg (ALE/Force India), a 47s8

10º Michael Schumacher (ALE/Mercedes), a 49s9

11º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), a 1min15s5

12º Daniel Ricciardo (ITA/Toro Rosso), a 1min16s8

13º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), a 1min18s5

14º Jenson Button (ING/McLaren), a 1min19s7

15º Felipe Massa (BRA/Ferrari), a 1min37s3

16º Vitaly Petrov (RUS/Caterham), a 1 volta

17º Timo Glock (ALE/Marussia), a 1 volta

18º Heikki Kovalainen (FIN/Caterham, a 1 volta

19º Pastor Maldonado (VEN/Williams), a 2 voltas

20º Charles Pic (FRA/Marussia), a 2 voltas

21º Narain Karthikeyan (IND/Hispania), a 2 voltas

22º Pedro de la Rosa (ESP/Hispania), a 2 voltas

Não completaram:

Kamui Kobayashi (JAP/Sauber)

Romain Grosjean (FRA/Renault)