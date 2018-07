Alonso vê Ferrari e McLaren no mesmo nível da Red Bull

Fernando Alonso deixou o Grande Prêmio do Japão, disputado há duas semanas, resignado com o terceiro lugar conquistado com sua Ferrari. Após a prova vencida por Sebastian Vettel, o espanhol disse que o resultado era o máximo que poderia obter na ocasião, já que o circuito de Suzuka, na sua opinião, não favorecia as características de seu carro.

Mas bastaram os dois primeiros livres para o Grande Prêmio da Coreia do Sul, realizados na madrugada desta sexta-feira (pelo horário de Brasília), para o bicampeão mundial mostrar otimismo para a prova de domingo. Alonso ficou apenas na 15ª colocação na primeira sessão, que foi marcada pela cautela dos pilotos para conhecer a nova pista de Yeongam, mas terminou a segunda somente atrás de Mark Webber. O resultado animou o espanhol.

"Acho que a situação é diferente do Japão, onde os líderes do campeonato [Webber e Sebastian Vettel] eram claramente os favoritos. Aqui, nós (Ferrari) e a McLaren podemos fazer algo interessante", analisou Alonso.

Vice-líder do Mundial de Pilotos, empatado com Vettel e 14 pontos atrás de Webber, Alonso disse que considera o inglês Lewis Hamilton como favorito para largar na pole em Yeongam. "Hamilton se classificou em terceiro em Suzuka e eu acho que ele é um dos favoritos nesse Grande Prêmio", elogiou.

Hamilton foi o mais rápido na primeira sessão e terminou a segunda na terceira colocação, atrás justamente de Alonso. O inglês é o quarto colocado do Mundial.