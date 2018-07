Alonso vê resultado em Mônaco como 'incentivo moral'

"Largar dos boxes e terminar em sexto é muito mais do que podíamos esperar", admitiu o bicampeão da Fórmula 1. "Foi um domingo difícil para mim e muito do crédito por este resultado vai para a equipe, que escolheu uma estratégia agressiva e trabalhou duro para consertar o carro para a corrida, começando quase do zero."

No circuito de rua de Montecarlo, conhecido pela dificuldade nas ultrapassagens, Alonso se beneficiou das várias entradas do safety car. "Eu passei cinco ou seis carros na pista e uma dúzia de outros graças a uma boa estratégia", explicou Alonso, que ainda foi ultrapassado por Michel Schumacher no fim da corrida, mas o alemão acabou punido por fazer a manobra durante a bandeira amarela.

Em terceiro no Mundial de pilotos, com 75 pontos, o espanhol está apenas três atrás do australiano Mark Webber e do alemão Sebastian Vettel, ambos da Red Bull, e por isso segue otimista para a sequência do ano. "Nós temos que nos manter calmos e trabalhar bem. Os resultados vão vir e ficou claro hoje o quão talentosa é a nossa equipe."