Alonso: Vettel não é lenda por vencer com 'carro melhor'

LONDRES - O espanhol Fernando Alonso ainda não está convencido de que o alemão Sebastian Vettel tenha entrado para o seleto grupo de lendas da história da Fórmula 1. O piloto da Ferrari destacou, em entrevista para a rede britânica BBC, publicada neste domingo, que para isso o rival da Red Bull precisava ter enfrentado seus adversários com um carro que não fosse superior aos demais do grid da categoria.

"Se ganhar com um carro como os demais, será considerado uma das lendas da Fórmula 1", disse Alonso, apontando que Vettel se tornou tetracampeão mundial com quatro títulos consecutivos com um monoposto melhor do que os de todos os outros pilotos que não fossem os das Red Bull.

"Quando Vettel tiver um carro como o do resto dos pilotos, se ganhar terá um grande reconhecimento e será uma das lendas da Fórmula 1", afirmou o espanhol, enfatizando em seguida que o alemão poderá ter seu status de grande nome da atualidade na F1 colocado em xeque "quando tiver um carro igual aos dos demais pilotos e for quarto, quinto ou sétimo colocado".

Neste ano, Vettel foi campeão com extrema facilidade. Além de vencer as últimas nove corridas da temporada, acumulou 397 pontos, um recorde, enquanto Alonso ficou com o vice-campeonato mundial com 242 pontos. Ao total, o alemão contabilizou 13 vitórias nas 19 corridas de 2013.