Alonso volta a mostrar confiança em título na F1

"Minha situação [no campeonato] está muito boa. Você pode dizer que eu estou no segundo melhor lugar, já que estamos com quase a mesma pontuação de [Sebastian] Vettel, faltando quatro corridas para o fim. O campeonato ainda está muito aberto", comentou o espanhol, a apenas seis pontos do piloto alemão.

Alonso aposta na irregularidade das equipes neste ano para continuar sonhando com o título. "É verdade que, nas últimas corridas, a Red Bull teve um forte crescimento, mas temos visto durante todo o ano altos e baixos em todas as equipes. Então, precisamos melhorar um pouco, aumentar nossa competitividade para poder alcançá-los".

Para tanto, o espanhol com o apoio incondicional da Ferrari nesta reta final do campeonato. "Em termos de motivação, nunca estivemos melhor. A equipe inteira está muito motivada, todos querem este título. Nos esforçamos o ano inteiro, nos debatemos com o carro, principalmente no início. Vamos com tudo para o ataque neste último mês, com todos focados no nosso objetivo".