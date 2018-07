Alonso volta ao trabalho e se prepara para GP da Malásia

O piloto Fernando Alonso, da McLaren, passou a quarta-feira em um simular da equipe, antes de seu esperado retorno à Fórmula 1 na Malásia, na próxima semana, depois de sofrer um acidente em testes de pré-temporada.

O espanhol disse aos seus seguidores no Twitter que foi um "grande dia" na fábrica de Woking, enquanto a McLaren afirmou que o bicampeão mundial tinha focado no trabalho operacional e nos procedimentos de classificação e corrida.

Alonso ficou de fora da prova de abertura da temporada, no último fim de semana, no Grande Prêmio da Austrália, no que seria sua primeira corrida de volta à McLaren depois de deixar a Ferrari, por ordens dos médicos devido ao acidente que sofreu em Barcelona no fim de fevereiro.

Ele ainda precisa da liberação da Federação Internacional de Automobilismo, mas deve voltar às pistas em Sepang.