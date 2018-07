Ameaçado na Fórmula 1, Massa ganha apoio do chefe da Ferrari

SEPANG - Em situação frágil na Ferrari, o brasileiro Felipe Massa ganhou o apoio do chefe de equipe Stefano Domenicali após terminar o GP da Malásia no 15º lugar. O piloto está com o emprego ameaçado por conta dos fracos resultados neste início de temporada da Fórmula 1, em contraposição ao bom momento do companheiro Fernando Alonso, atual líder do campeonato.

Sem comentar os boatos sobre a saída do brasileiro, Domenicali disse que a equipe deve protegê-lo neste momento negativo na temporada. "Temos que ficar próximos de Felipe neste momento difícil. Ele não conseguiu tirar o máximo do carro, que está difícil de ser guiado realmente", comentou.

Apesar do 15º lugar na prova do domingo, Domenicali viu evolução no desempenho do brasileiro. "Ele deu um passo adiante no treino classificatório. Houve uma melhora em relação ao fim de semana passado. Agora temos que entender o que aconteceu neste domingo, em termos de ritmo de prova e performance", afirmou.

O fraco desempenho nas duas primeiras provas do ano renderam boatos de que Massa poderia deixar a Ferrari antes do fim da temporada. A imprensa italiana começou até a listar possíveis substitutos para o brasileiro. O mexicano Sergio Pérez, grande surpresa de domingo e integrante do programa de jovens pilotos da Ferrari, é um dos apontados para guiar ao lado de Alonso.