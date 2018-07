Amputação da mão direita de Kubica está descartada, segundo agente

ROMA - O piloto polonês Robert Kubica, que neste domingo sofreu um grave acidente no rali Ronde di Andora, disputado nas proximidades de Gênova, no norte da Itália, não terá que se submeter a uma amputação da mão direita, garantiu seu agente, Daniele Morelli, em declarações à rede de televisão local Sky TG24.

Morelli descartou a possibilidade, mas reconheceu que os médicos estão preocupados com a mobilidade da mão do piloto.

"Os cirurgiões estão tentando recuperar o funcionamento da mão direita. Eles fizeram a revascularização do membro e repararam o osso. Agora, têm que pensar na função muscular. Mas Robert é muito forte e se recuperará", declarou o agente.

O piloto foi operado desde as primeiras horas da tarde (horário local) no hospital Corona de Pietra Ligure, próximo a Gênova.

Ainda segundo Morelli, o quadro clínico "não é fácil" e os pais de Kubica se deslocarão à cidade italiana nas próximas horas.

De acordo com a escuderia Lotus Renault, pela qual o polonês compete na Fórmula 1, o piloto circulava em alta velocidade quando seu carro, um Skoda Fabia, saiu da pista e se chocou contra o muro de uma igreja.

O polonês, que ficou preso dentro do veículo, teve que ser resgatado pelos bombeiros, e foi transferido de helicóptero ao hospital, dada a gravidade do acidente. Seu copiloto, Jacub Gerber, conseguiu sair ileso.

De acordo com a imprensa italiana, o carro conduzido por Kubica foi colocado à disposição dos investigadores para determinar se o acidente foi causado por uma falha do piloto ou por um problema mecânico. Problemas no asfalto, como um desnível ou um trecho molhado também podem ter levado à batida.

O rali, do qual participavam 115 pilotos, foi suspenso para permitir a retirada do automóvel e a recolhida dos destroços do acidente.

