Anhembi recebe só 19 mil pessoas para Indy no sábado

Na última quinta-feira, a organização da corrida disse que mais de 80% dos 46 mil ingressos colocados à venda haviam sido vendidos. As entradas valem para sábado e domingo e, assim, pode se concluir que a maioria dos torcedores preferiu deixar para comparecer ao circuito de rua do Anhembi no domingo.

De acordo com os organizadores, 41 mil ingressos já foram adquiridos pelos fãs do automobilismo. Em 2010, o Anhembi recebeu 45 mil pessoas no domingo. O público ainda pode se repetir na corrida, já que os ingressos para a prova, que tem largada prevista para as 13 horas, ainda estão à venda.

