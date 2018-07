Anitta vai cantar o Hino Nacional em Interlagos antes do GP do Brasil

A cantora Anitta será a responsável pelo Hino Nacional no GP do Brasil de Fórmula 1 deste ano. A artista de 24 anos fará a performance no dia 12 de novembro momentos antes da largada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Anitta vai seguir os passos de outras cantoras brasileiras que brilharam na cerimônia em outras edições do GP brasileiro, como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Margareth Menezes e Fafá de Belém.

Não será a primeira vez da artista no GP de Fórmula 1. No ano passado, ela esteve em Interlagos para assistir à corrida vencida pelo inglês Lewis Hamilton. Foi no evento que a cantora, que tenta fazer carreira internacional, conheceu o piloto da Mercedes.

Fã declarado da brasileira, o mais novo tetracampeão da Fórmula 1 já fez elogios a Anitta nas redes sociais. No início do ano, eles teriam passado parte das férias no México, o que levantou rumores sobre um possível relacionamento entre os dois famosos.

O GP do Brasil será a penúltima corrida da temporada. Com o título já decidido em favor de Hamilton, a prova em Interlagos será importante para a definição das primeiras colocações no Mundial de Construtores. Cada posição nesta tabela vale milhões de euros nas premiações distribuídas às equipes ao fim do ano.