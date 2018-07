Antes de GP da China, pilotos mostram união e ironizam Ecclestone

Um destes pilotos que estiveram juntos e registraram a imagem foi Nico Rosberg. O líder do Mundial postou a foto em sua página no Facebook e não perdeu a chance de alfinetar o chefão da Fórmula, Bernie Ecclestone, na legenda: "Correndo juntos ou nas palavras de Bernie, cabeças de vento juntos".

A legenda escolhida pelo alemão da Mercedes foi uma resposta a Ecclestone, que, perguntado recentemente por jornalistas se achava que os pilotos eram "cabeças de vento" por conta da carta aberta que escreveram pedindo mudanças na Fórmula 1, respondeu: "Alguns deles são".

Na ocasião, a Associação de Pilotos encaminhou uma carta à direção da categoria pedindo mudanças no regulamento, criticando o processo de tomadas de decisões da Fórmula 1 e classificando-o como "obsoleto e doentio". Ecclestone rebateu, disse que os pilotos "nem deveriam ser autorizados a falar" e que "deveriam apenas entrar nos carros e pilotar".

Talvez por conta deste entrevero, os pilotos decidiram se juntar no jantar desta quarta (no horário chinês) e boa parte deles registrou o encontro nas redes sociais. Na foto em questão, estão nomes como os dos brasileiros Felipe Nasr e Felipe Massa. Só não estão presentes, entre os titulares do grid, Romain Grosjean, Kimi Raikkonen, Rio Haryanto, Kevin Magnussen e Jolyon Palmer.