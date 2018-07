Antes de prova no Brasil, Massa admite temporada da Williams abaixo do esperado

"Certamente queríamos mais que o terceiro lugar, não estamos 100% satisfeitos. Seria melhor terminar em segundo lugar nos construtores, mas foi uma boa temporada. Quem sabe poderemos conseguir algo mais no próximo ano", disse o piloto neste quinta-feira, durante a primeira entrevista coletiva oficial do GP do Brasil, em Interlagos. No último ano, Massa subiu ao pódio na prova, com o terceiro lugar.

Em 2015, o brasileiro tem condições de terminar o Mundial de Pilotos em posição bem melhor do que a obtida no ano anterior, quando ficou em sétimo. Atualmente Massa é o sexto, mas tem apenas nove pontos a menos do que o quarto colocado, o companheiro de Williams Valtteri Bottas. Fora a corrida de Interlagos, o calendário terá a prova final em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, no próximo dia 29.

As boas colocações dos pilotos da escuderia inglesa não garantiram uma posição melhor no campeonato de construtores. Se em 2014 a segunda posição foi da Red Bull, a Ferrari reagiu nesta temporada e conseguiu colocar Sebastian Vettel na disputa pelo vice-campeonato. "Pelo tamanho do nosso time, fizemos um bom trabalho. Em comparação com os grandes times, nós lutamos. Há alguns aspectos que temos de melhorar. Quem sabe se conseguirmos ter mais investimento, podemos dar mais trabalho", projetou Massa.

Para 2016 o piloto brasileiro está garantido na Williams e assim vai disputar a 14ª temporada na Fórmula 1, sendo a terceira pela equipe inglesa. Bottas, por sua vez, também está confirmado como companheiro de equipe de Massa.