Antes de Spa, Vettel lembra série de vitórias de 2013 Atual tetracampeão mundial da Fórmula 1, Sebastian Vettel está longe de repetir o desempenho das temporadas anteriores em 2014. Afinal, o alemão ocupa apenas a sexta colocação no Mundial de Pilotos, atrás até mesmo do seu companheiro de equipe na Red Bull, o australiano Daniel Ricciardo, que está em terceiro lugar. A disputa do GP da Bélgica, porém, traz ótimas lembranças para ele, afinal, foi no circuito de Spa-Francorchamps que ele iniciou uma impressionante série de nove vitórias no campeonato de 2013.