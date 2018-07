Antes do GP da Hungria, Massa lembra acidente e exalta apoio dos fãs

A disputa do GP da Hungria neste fim de semana representa um retorno especial para Felipe Massa. Afinal, foi no Hungaroring que o brasileiro sofreu o mais grave acidente da sua carreira, no treino de classificação da corrida na temporada 2009. Foi o que lembrou nesta quarta-feira o brasileiro na prévia da 11ª prova do campeonato.

Naquela oportunidade, uma mola se soltou do carro de Rubens Barrichello e atingiu a cabeça de Massa, precisando ser levado para um hospital de helicóptero. O brasileiro, inclusive, chegou a ficar em estado de coma induzido e só voltou a competir em 2010. O problema levou o torcedor húngaro a adquirir um carinho especial pelo brasileiro.

"É sempre um grande prazer correr na Hungria. É um lugar que é muito importante para mim, por causa dos fãs e por causa de tudo o que aconteceu com meu acidente. Eu tenho muito apoio das pessoas lá. Adoro o lugar e sempre tenho muito prazer em voltar a Budapeste para correr", disse.

Apesar disso, Massa nunca conquistou grandes resultados no GP da Hungria, nem tendo pontuado nas últimas provas no circuito localizado nas proximidades de Budapeste. O brasileiro chegará ao GP da Hungria após ter ficado entre os dez melhores nas últimas duas provas do campeonato e em 11º lugar na classificação do Mundial de Pilotos.

As atividades do GP da Hungria se iniciam na próxima sexta-feira, com o primeiro treino livre agendado para as 5 horas (de Brasília). A corrida será no domingo, sendo que a largada vai ser às 9 horas.