Anthony Davidson dá looping após toque durante as 24 Horas de Le Mans SÃO PAULO - O ex-piloto da Honda na Fórmula 1, Anthony Davidson, sofreu um acidente espetacular logo nas primeiras voltas das 24 Horas de Le Mans, deste final de semana. O Toyota do inglês decolou após ser tocado pela Ferrari de Piergiuseppe Perazzini, deu um looping e chocou-se contra a barreira de pneus. O carro do italiano também bateu na proteção e acabou ficando de rodas para o ar.