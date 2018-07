Aos 67, Fittipaldi volta às pistas para correr as 6 horas de São Paulo

Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de Fórmula 1, estará de volta às pistas no Brasil. Aos 67 anos ele anunciou na noite de terça-feira que irá pilotar uma Ferrari GT 458 durante o evento das 6h de São Paulo, última etapa do Mundial de Endurance 2014, no Autódromo de Interlagos.

Fittipaldi, que é promotor da corrida na capital paulista, não participa de uma corrida desde 2008, quando participou do Campeonato Brasileiro de GT3. A aposentadoria oficial veio em 1996, quando sofreu um grave acidente no Michigan International Speedway, competindo pela Fórmula Indy.

Durante seus 11 anos de Fórmula 1, o brasileiro pilotou pela Lotus, McLaren e por sua equipe, a Copersucar-Fittipaldi. Será a primeira vez que o piloto irá pilotar uma Ferrari durante uma competição. As 6h de São Paulo acontecem nos próximos dias 28,29 e 30 de novembro, no Autódromo de Interlagos em São Paulo. Fittipaldi irá pilotar pela equipe AF Corse.