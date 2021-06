Aos 91 anos, polonês Sobieslaw Zasada vai competir em etapa do Mundial de Rali

Sobieslaw Zasada vai disputar, nesta quinta-feira, o Kenya Safari, etapa do Mundial de Rali. Três vezes campeão da Europa, o polonês, de 91 anos, vai se transformar no competidor mais velho a participar em um evento deste nível nesta modalidade.

Zasada vai superar o norueguês Leif Vold-Johansen, que competiu no Rali de Monte Carlo em 1994, aos 82 anos, e voltou no ano seguinte como co-piloto.

Os maiores feitos de Zasada são anteriores à criação do Mundial, em 1973, quando o dono do título europeu era considerado o campeão mundial de fato. "Claro, este é um grande desafio e meu objetivo é alcançar a linha de chegada", disse Zasada, que conquistou o título em 1966, 1967 e 1971, e foi vice-campeão em três outras ocasiões. Ele foi um piloto oficial da Steyr Puch, Porsche, BMW e Mercedes Benz.

O polonês já participou do Safari oito vezes e terminou em segundo em 1972, no volante de um Porsche 911S. Sua última corrida em competição foi há 24 anos, quando ele terminou em décimo segundo no Quênia com sua esposa, Ewa, ao comando de um Mitsubishi Lancer.

"O Safari sempre me pareceu um rali fantástico. Voltarei porque estou muito curioso para ver como é este rali na sua forma atual. Este é um desafio", afirmou Zasada, que terá como co-piloto Daniel Chwist em um Ford Fiesta Rally3, construído pela 'M-Sport Polónia'.