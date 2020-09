'Apadrinhado' por Rubens Barrichello, piloto pernambucano sonha com futuro na Fórmula Indy

O pernambucano Kiko Porto, de 17 anos, traçou um objetivo na carreira diferente dos demais pilotos da sua idade. Em vez de sonhar com a carreira europeia e a rota para chegar à Fórmula 1, o recifense escolheu seguir para o automobilismo americano. O sonho de correr em circuitos ovais, de disputar a Fórmula Indy e de repetir o sucesso de nomes como Tony Kanaan e Hélio Castroneves tem como um grande incentivador um dos grandes nomes do automobilismo brasileiro: Rubens Barrichello.

Kiko disputa neste ano a USF2000, categoria de acesso considerada nos Estados Unidos o antepenúltimo degrau antes de chegar à Fórmula Indy. Enquanto aguarda a possível oportunidade de nos próximos anos avançar para as disputas da Indy Pro e, por fim, a Indy Lights, o garoto de 17 anos concilia a rotina entre Recife e Orlando, na Flórida, para onde costuma ir quando tem compromissos.

Leia Também De olho em Tóquio, Robert Scheidt é vice na Itália em seu retorno às competições

Quando desembarca em Orlando, Kiko se torna hóspede de Rubens Barrichello. O recifense tem como melhor amigo e companheiro de equipe na USF2000 o filho mais velho de Rubinho, Eduardo, de 18 anos. Os dois garotos se conheceram em 2014. "O Dudu Barrichello é meu irmão do coração. E o Rubinho é um dos caras que mais admiro. Ele me ajuda demais com dicas. Quando saio para jantar com ele, é um aprendizado. Tudo o que o Rubinho fala é uma fórmula secreta. Se você ouvir e aplicar o ensinamento, vai dar certo", disse Kiko ao Estadão.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Tudo o que o Rubinho fala é uma fórmula secreta. Se você ouvir e aplicar o ensinamento, vai dar certo E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Kiko Porto, Piloto

O jovem piloto demonstrou ter assimilado bem todas essas instruções no início deste mês. Em corrida disputada no circuito misto de Indianápolis, templo da Indy, Kiko conseguiu duas poles positions e três pódios nas três provas realizadas. E em uma das poles, bateu o recorde da pista. Mesmo sem ter disputado todas as corridas do campeonato, o piloto brasileiro é o terceiro melhor entre os novatos.

A chegada de Kiko ao automobilismo americano ocorreu em 2018, após ter iniciado no kart em 2011 com brincadeiras em pistas indoor no Recife. Títulos estaduais em Pernambuco e na Paraíba levaram o garoto a decidir apostar na carreira no exterior. Após analisar se era melhor ir para a Europa ou para os Estados Unidos, não restou muita dúvida. "O preço foi o principal motivo. Para correr na Europa e se chegar à Fórmula 1, você pode ter de investir mais de R$ 40 milhões. Nos Estados Unidos, além de ser mais barato, as equipes abrem mais as portas e valorizam mais os novatos", explicou.

Segundo as estimativas de Kiko, uma das grandes diferenças de preço entre pilotar nos Estados Unidos e na Europa está no próximo passo dele após se destacar na categoria atual. Para se disputar a IndyPro, o custo médio da temporada pode chegar a R$ 3 milhões. O degrau equivalente na Europa, a Fórmula 3, exigiria um aporte bem maior, ao atingir até a R$ 10 milhões por uma temporada.

"Quando a gente é mais novo, só pensa na Fórmula 1. Mas quando se analisa melhor, tem muitas opções no mundo. Sou uma pessoa aberta. O que aparecer de oportunidade, vou agarrar", disse. "O nível nos Estados Unidos tem aumentado porque pelo preço, tem vindo muito mais gente para cá. Por aqui você pode ser piloto da Indy, a segunda maior categoria do mundo, ou disputar outras também", comentou.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Quando a gente é mais novo, só pensa na Fórmula 1. Mas quando se analisa melhor, tem muitas opções no mundo. Sou uma pessoa aberta. O que aparecer de oportunidade, vou agarrar E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Kiko Porto, Piloto

O preparo como piloto tem exigido empenho de Kiko para as atividades e até se ambientar com a condição de que o melhor amigo e filho do principal conselheiro pode ser um rival. "Teve uma corrida que na pista tive um toque com o Dudu. Na hora da disputa, eu não posso pensar com quem estou disputando. Mas somos bem maduros e conseguimos separar isso. No fim de tudo, a gente nem se lembrava desse toque mais. Ainda fomos jantar juntos com o Rubens depois daquela corrida", contou.