Apesar da 4ª pole na temporada, Verstappen critica estratégia da Red Bull

Mesmo conquistando a sua quarta pole position na atual temporada da Fórmula 1, Max Verstappen, ao cruzar a linha final que lhe deu o primeiro lugar no grid de largada do GP da Áustria, neste domingo, criticou a sua equipe, a Red Bull, pela estratégia adotada durante os treinos classificatórios deste sábado.

"Nós nunca faremos isso de novo para sair em primeiro, nunca", reclamou via rádio, do próprio carro, em tom altamente irritado segundos antes de conseguir a classificação no posto mais alto do grid.

O holandês, líder da Fórmula 1 e um dos principais candidatos ao título, se referia à última e definitiva sessão de voltas para garantir o melhor tempo, alegando que ter sido o primeiro piloto a sair dos boxes não foi uma boa ideia.

Verstappen afirmou que isso minou a velocidade e deu chance para os adversários serem mais rápidos. Isso acontece porque, normalmente, quem está em primeiro precisa "cortar" o ar, afetando um pouco a velocidade do carro, mesmo nas retas. E quem vem atrás pega esse vácuo deixado pelo primeiro piloto e consegue ir mais rápido.

Essa foi a justificativa dada pelo holandês para o resultado ter sido tão apertado em relação ao segundo lugar. O britânico Lando Norris, da McLaren, ficou apenas quatro centésimos de segundo atrás de Verstappen.

"Eu saí e percebi que era o primeiro, mas não esperava perder tanto tempo nas retas. Melhor ficar no box do que fazer isso", disse o líder do campeonato. "Pessoalmente, não fiquei feliz após o Q3 (última sessão de classificação), mas no geral, durante todo o dia, foi muito agradável ver todos os fãs. Espero poder dar uma boa corrida a eles amanhã (domingo)", concluiu.

O companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, largará no terceiro lugar, podendo dar mais pontos à Red Bull no Mundial de Construtores. "Foi um trabalho muito duro, mas no final tivemos boas voltas e uma boa posição de largada para amanhã. Acredito estaremos mais preparados na corrida do que hoje", disse Perez, com ar esperançoso.

Verstappen está em primeiro lugar na classificação geral da Fórmula 1. Logo atrás vem o seu maior rival, Lewis Hamilton, que nas últimas corridas viu o holandês ultrapassá-lo em pontuação e incomodar bastante o heptacampeão mundial. O britânico largará em quarto no GP da Áustria, que ocorre neste domingo às 10 horas (de Brasília).