Apesar de críticas, Ecclestone confirma GP do Azerbaijão em 2016

O chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, confirmou neste domingo a disputa do GP do Azerbaijão a partir da temporada 2016, apesar das críticas de entidades que defendem os direitos humanos no país. A corrida será disputada em um circuito de rua na capital Baku, em data ainda a ser definida.

Relatório divulgado recentemente pela Human Rights Watch, organização internacional que defende e promove pesquisas sobre os direitos humanos, aponta que 30 pessoas envolvidas na defesa dos direitos humanos, incluído ativistas políticos e jornalistas, foram condenados ou presos pela Justiça local.

Questionado sobre o tema, Ecclestone garantiu a realização do GP. "Não parece haver qualquer problema", afirmou o chefão da F-1, na cidade Sakhir, onde será disputado o GP do Bahrein neste domingo. Curiosamente, esta prova foi cancelada em 2011 por causa dos violentos confrontos entre forças do governo e manifestantes, que pediam reforma política no país.