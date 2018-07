Apesar de erro, Pérez celebra segundo lugar na Malásia

Ainda assim, para um jovem piloto que tinha o sétimo lugar como melhor resultado da carreira, a segunda posição não foi apenas um triunfo, mas também o melhor resultado da equipe Sauber. Por isso, o seu largo sorriso no pódio foi compreensível. "A vitória esteve muito próxima, mas apesar de tudo foi um grande dia", disse Pérez.

"Eu estava pegando Fernando e eu sabia que tinha que pegá-lo logo, porque estava perdendo os pneus dianteiros nos setores com alta velocidade. Toquei na zebra e fui para o lado sujo da pista. Ele estava completamente molhado e eu perdi a vitória. No final, o segundo lugar é um grande resultado para a equipe. São muitos pontos. É apenas a segunda corrida, mas espero que possamos continuar a melhorar para lutar".

O pódio foi conquistado por Pérez principalmente por conta da ousada estratégia da Sauber, que trocou os pneus intermediários do carro do mexicano por pneus de chuva logo no início da prova. Assim, ele conseguiu subir do nono para o terceiro lugar. A corrida foi paralisada por quase uma hora por conta da forte chuva. Quando foi retomada, Pérez subiu para o segundo lugar logo após os pit stops, atrás apenas de Alonso.

O espanhol abriu vantagem para o mexicano, mas logo começou a ser perseguido. Nas voltas finais, porém, Pérez cometeu o erro que lhe custou a vitória. Mesmo assim, ele teve o seu bom desempenho reconhecido por Alonso. "Há um grande talento nesse cara", disse. "Hoje, a vitória não foi possível, mas a vitória logo virá para Sergio".