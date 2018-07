Apesar de protestos, MotoGP confirma etapa do Japão LONDRES - A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) confirmou nesta segunda-feira a realização da etapa da MotoGP no Japão, marcada para outubro. A decisão vai contra o desejo dos próprios pilotos da categoria, que haviam manifestado o desejo de não competir no país por conta dos riscos de contaminação por radiação.